Европа опасается конкуренции со стороны России для украинского зерна

В Евросоюзе выразили опасение, что российское зерно составит конкуренцию украинскому из-за более выгодной цены. Об этом сообщает РИА Новости .

Так как транспортировка украинского зерна через порты в Прибалтике оказалась слишком дорогой, продукция из России заняла более выигрышную позицию из-за меньшей конечной стоимости. К таким выводам пришел еврокомиссар Янош Войцеховский. Он считает, что Европа должна поддержать транспортировку из Украины за счет бюджета Евросоюза.

Литва уже предложила перенести необходимые таможенные и фитосанитарные проверки напрямую в европейские порты, минуя границу Украины с Польшей, но польские власти пока не дали на это согласие. Войцеховский предложил ЕС рассмотреть возможные меры поддержки, иначе, по его словам, Россия станет бенефициаром, потому что предлагает значительно более низкую цену на мировом рынке.