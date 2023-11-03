Европа теряет 600 миллиардов евро в год из массовой депрессии населения

Депрессия и тревога населения стали настоящей «эпидемией» в Европе, пишет издание Interia со ссылкой на Польский институт экономики (PIE).

Ученые попытались высчитать, во что обходятся эти проблемы экономике европейских стран. По их мнению, общий убыток в 27 странах ЕС и Великобритании из-за психических расстройств превышает 4,2% ВВП в год, то есть более 600 млрд евро.

PIE провел опрос, согласно которому 62% населения Европы негативно оценивают свое психическое здоровье. Среди названных причин депрессии «лидируют» последствия от пандемии коронавируса и ситуация на Украине.