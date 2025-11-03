Европа усложнила жизнь туристам: визы стали дорогими и редкими

Эксперты туриндустрии предупредили россиян о росте трудностей при получении шенгенских виз перед новогодним сезоном. Об этом 47news рассказали эксперты туриндустрии перед новогодним сезоном.

Продажи зарубежных туров выросли на 30%, а количество выданных виз увеличилось всего на 11%. Ограничения, введенные после начала специальной военной операции, продолжают действовать.

Стоимость подачи документов без очереди начинается от ₽50 тыс., рыночная цена достигает ₽70 тыс. без учета консульских сборов и услуг агентства. Дополнительные услуги по подготовке документов стоят ₽5–12 тыс., консульский и сервисный сбор — более ₽11 тыс.

Популярные направления — Испания, Франция, Италия — стали выдавать меньше виз. Германия и Австрия принимают заявки с высокой вероятностью отказа. Срок рассмотрения может доходить до конца декабря. Венгрия остается менее проблемной, при этом требуется полная оплата авиабилетов и проживания.

Эксперты отмечают, что оформление визы к праздникам может занять 2,5–3 месяца, а возврат денег за отмененные брони отелей часто проблематичен. Финансовое положение туриста тщательно проверяется, даже при наличии миллионов на счете и высоких среднемесячных расходах.

Цены на отдых в популярных европейских городах остаются высокими: Рим — от ₽130 тыс. за 10 ночей на двоих с завтраками, Милан — от ₽12 тыс. за ночь, Флоренция — от ₽9 тыс., французские Альпы — от ₽100 тыс. до ₽1,5 млн за период проживания.

