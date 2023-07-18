Европарламент потребовал международный уголовный суд выдать ордер на арест Лукашенко

Комитет ЕП согласовал отчет с требованием выдать ордер на арест Лукашенко. В ведомстве посчитали, что Международный уголовный суд уже выдал ордер на арест российского лидера, значит, теперь нужно выдать аналогичный документ для Лукашенко. Как посчитал автор отчета, именно Беларусь виновата в незаконной передаче украинских детей, а также ответственна за другие правонарушения на территории Украины.

Россию этот же суд обвинил в «депортации» детей, которых на самом деле из-под огня ВСУ спасали российские власти, эвакуируя их из зоны украинского конфликта.