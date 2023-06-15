Европарламент заявил, что Украина должна войти в НАТО после того, как завершится конфликт

Депутатами ЕП принята резолюция с призывом к Организации Североатлантического договора начать процесс интеграции украинского государства в состав альянса сразу после завершения кризиса. Об этом пишет ФАН

На официальном сайте Европарламента написаны итоги голосования при рассмотрении данного вопроса. Так за вступление Украины в НАТО проголосовали более 400 депутатов. Менее 40 показали свое негативное отношение, а другие 42 и вовсе отказались голосовать.

Согласно сообщению ЕП, включение Украины в состав ЕС и НАТО положит начало усилению региональной и международной безопасности. Также это прочнее свяжет евроатлантическое сообщество и украинское государство.

К тому же сказано, что члены Альянса и страны Евросоюза обязаны гарантировать Украине безопасность после завершения конфликта, но до полного включения страны в Североатлантический альянс.