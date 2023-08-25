Европейские чиновники уверены, что Байден склонит Украину к переговорам с Россией

Европейские чиновники убеждены, что американский президент уже в следующем году может склонить Украину к переговорам с Россией. Подробности рассказало РИА Новости .

Европейские чиновники поделились с представителем западного СМИ мнением, что из-за отсутствия успехов на поле боя президент США Джо Байдент может подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой. Они предполагают, что на такой шаг американский лидер пойдет во время предвыборной кампании в следующем году. Российские же власти уже не раз подчеркивали, что готовы к переговорам.

Также западные политики отметили, что Европа не обладает достаточным количеством ресурсов, чтобы поддерживать Украину самостоятельно без помощи США.