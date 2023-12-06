Европейские климатологи признали прошедший ноябрь самым теплым за всю историю

Средняя температура поверхности земли в прошедшем месяце составила 14,22 градуса Цельсия. Это на 0,32 градуса выше, чем было зафиксировано в 2020 году.

В итоге, ноябрь стал уже шестым месяцем подряд, который бьет все рекорды по экстремально высоким температурам. Это отметила организация Copernicus, Европейская служба по изменению климата.

«Экстраординарные глобальные температуры в ноябре означают, что 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений», - указала Саманта Берджесс, замдиректора этого ведомства.

Ее слова привело ТАСС. По мнению ученых, это довольно однозначно говорит о глобальном потеплении.