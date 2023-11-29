Европейские журналисты сильно удивились словам Столтенберга о победах Украины над Россией

Пресса была шокирована заявлением генсека НАТО, что Киеву удалось добиться успеха во время своего контрнаступления.

В Брюсселе состоялась пресс-конференция перед встречей глав МИД стран, входящих в НАТО. На ней Йенс Столтенберг стал вещать о неких великих победах, которые удалось одержать Украине над ВС РФ. Об этом сообщило издание Junge Welt.

«Столтенберг удивил представителей СМИ. Он заявил, что Киев добился «великих побед» над Россией. Для репортеров это стало новостью», - указало оно в выпущенной статье.

После этого один из репортеров спросил генерального секретаря Северо-Атлантического альянса, как же стоит понимать заявление главкома ВСУ. Залужный считает, что на линии боевого соприкосновения сложился настоящий тупик для украинской армии. Столтенберг увильнул от ответа на данный вопрос.