Европейцы массово отказались от дальних перелетов из-за кризиса и повторяют российскую модель отдыха

Глобальный кризис стоимости жизни, рост операционных расходов авиакомпаний и геополитическая нестабильность вынудили жителей Евросоюза и Великобритании кардинально изменить свои привычки в отпусках. Как сообщают аналитические отчеты, представленные на саммите Col·legi d’Economistes de Catalunya, западные туристы массово отказываются от дальних перелетов и переходят на локальный формат отдыха — это в точности повторяет модель путешествий, которую россияне освоили несколько лет назад, передает « Турпром ».

По данным Hosteltur, за последний год цены на авиабилеты внутри Европы и на дальние направления выросли на 20–40%. Удорожание керосина сделало международные перелеты неподъемными для семейных бюджетов. Туристы из Великобритании перешли на покупку туров в последний момент, французы выбирают только соседние регионы, немцы возвращаются к пакетным турам крупных операторов, а жители Бенилюкса пересели на личные автомобили, отказываясь от аэропортов.

Каталонский совет по туризму уже свернул рекламные бюджеты в Азии, перенаправив средства на продвижение внутри европейского континента.

Эксперт Анатолий Ковтун отметил, что новые европейские тренды — это зеркальное отражение российского туристического рынка с задержкой в несколько лет. По его словам, российские туристы в условиях санкций и закрытого неба давно научились бронировать отели в последний момент и путешествовать на автомобилях, и теперь эта реальность накрыла Европу.

Главный вывод для российских путешественников, по мнению экспертов, заключается в том, что дешевых перелетов больше не будет нигде. Путешествия во всем мире стремительно становятся элитарным и дорогим удовольствием.