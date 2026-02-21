Европу бойкотируют: российские пенсионеры открыли для отдыха курорт Азии
АБН24: российские пенсионеры переключились с Европы на Азию в зимнем сезоне
Фото: [Аэропорт «Шереметьево»/Медиасток.рф]
В текущем зимнем сезоне российские пенсионеры открывают для себя новые туристические горизонты, отдавая предпочтение более доступным направлениям. Об этом пишет АБН24.
Как показала статистика, путешественники старшего возраста все чаще выбирают для отдыха азиатские страны. Наибольшей популярностью у этой категории граждан пользуются Китай, Индия и Вьетнам.
При этом традиционные туристические центры не сдают позиций. Отмечается, что интерес пожилых россиян к Египту и Объединенным Арабским Эмиратам увеличился более чем в два раза.
Внутри страны география поездок также обширна. Самыми востребованными направлениями стали Краснодарский край, культурная столица — Санкт-Петербург, а также Ростовская и Ставропольская области. Стоимость таких путешествий варьируется в зависимости от региона. Например, поездка в Калининград обходится в среднем в 41,2 тыс. рублей, тогда как тур в Мурманск стоит чуть дешевле — 39,3 тыс. рублей, согласно данным из открытых источников.
Самым экономичным вариантом признана Брянская область, где средний чек на поездку составляет 17,4 тыс. рублей. Помимо этого, среди пожилых россиян растет интерес к таким регионам, как Алтай, Амурская, Новгородская, Ярославская и Рязанская области.