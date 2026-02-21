Европу бойкотируют: российские пенсионеры открыли для отдыха курорт Азии

В текущем зимнем сезоне российские пенсионеры открывают для себя новые туристические горизонты, отдавая предпочтение более доступным направлениям. Об этом пишет АБН24 .

Как показала статистика, путешественники старшего возраста все чаще выбирают для отдыха азиатские страны. Наибольшей популярностью у этой категории граждан пользуются Китай, Индия и Вьетнам.

При этом традиционные туристические центры не сдают позиций. Отмечается, что интерес пожилых россиян к Египту и Объединенным Арабским Эмиратам увеличился более чем в два раза.

Внутри страны география поездок также обширна. Самыми востребованными направлениями стали Краснодарский край, культурная столица — Санкт-Петербург, а также Ростовская и Ставропольская области. Стоимость таких путешествий варьируется в зависимости от региона. Например, поездка в Калининград обходится в среднем в 41,2 тыс. рублей, тогда как тур в Мурманск стоит чуть дешевле — 39,3 тыс. рублей, согласно данным из открытых источников.

Самым экономичным вариантом признана Брянская область, где средний чек на поездку составляет 17,4 тыс. рублей. Помимо этого, среди пожилых россиян растет интерес к таким регионам, как Алтай, Амурская, Новгородская, Ярославская и Рязанская области.