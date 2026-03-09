Европу должно было стереть с лица Земли: ученые шокированы мощностью взрыва метеорита

Специалисты Института космических исследований РАН проанализировали кадры небесного тела, пролетевшего над несколькими странами. Яркость болида в сотни раз превысила свечение полной Луны, а обломки упали на жилые постройки в Германии, пишет РГ.

Сотрудники Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН изучили обстоятельства пролета крупного метеорита над Западной Европой и представили подборку видео, снятых очевидцами. Явление наблюдали жители шести государств вечером 8 марта. Небесное тело, которое очевидцы описывали как огненный шар с яркой вспышкой, заметили в небе над Германией, Францией, Швейцарией, Бельгией, Люксембургом и Нидерландами.

Как сообщает немецкое агентство DPA, фрагменты раскаленного объекта упали в густонаселенной местности и повредили несколько жилых зданий на юго-западе Германии. Российские астрономы подтвердили, что данный факт указывает на дробление метеорита на множество мелких частей, часть которых продолжила полет до столкновения с землей.

Анализ видеоматериалов позволил ученым восстановить траекторию и параметры болида. Он двигался в направлении с юго-запада на северо-восток. Вход в плотные слои атмосферы произошел на высоте около 80 километров. Наиболее активная фаза разрушения пришлась на высоты между 40 и 20 километрами в районе немецких городов Кобленц и Франкфурт-на-Майне. Именно там процесс сопровождался серией особо ярких вспышек.

Исходя из яркости на снимках, специалисты оценили свечение болида магнитудой от минус 15 до минус 20. Это означает, что объект светил в сотни раз интенсивнее, чем полная Луна. Размер космического пришельца, по предварительным расчетам, составлял от одного до трех метров. Всего наблюдение за небесным телом длилось около десяти секунд.