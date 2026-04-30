Скворец имитирует утку в Орехово-Зуеве 2026: необычное явление поймали на камеру

Жительница деревни Мануйлово сняла на видео необычного скворца, который вместо привычных трелей выдает отчетливое утиное кряканье. Талантливый имитатор стал звездой соцсетей, а биологи напомнили: эти птицы способны не только «крякать», но и воспроизводить голоса людей, звуки бензопилы и даже рингтоны смартфонов. Разбираемся, зачем пернатые пересмешники устраивают такие пранки, пишет REGIONS .

Концерт в Мануйлово: скворец в роли водоплавающей птицы

Для семьи Ксении из Орехово-Зуевского округа скворцы — постоянные соседи, для которых муж ежегодно мастерит новые домики. Однако в этом сезоне «птичий отель» превратился в настоящую пародийную площадку. Один из жильцов, наслушавшись обитающих неподалеку уток, включил в свой репертуар реалистичное кряканье. Видео с птицей, которая сидит на ветке и уверенно имитирует звуки пруда, быстро стало виральным в подмосковных пабликах.

Пранки на огороде: как птица заговорила голосом ребенка

Способности местных скворцов к имитации порой доводят жителей до испуга. Ксения поделилась историей, когда один из пересмешников едва не стал причиной паники. Работая на грядках, женщина услышала зов своей дочери и бросилась к дому, опасаясь, что с ребенком что-то случилось. Выяснилось, что дочка мирно играла в помещении, а ее голос с поразительной точностью воспроизвел скворец, решивший подшутить над хозяйкой сада с дерева прямо над огородом.

Мнение биолога: почему скворцы — «попугаи» средней полосы

Биолог Константин Сергеев называет скворцов одними из самых одаренных пересмешников в мире. Их вокальные данные позволяют копировать практически любые звуки окружающей среды.

Природные звуки: голоса других птиц, мяуканье кошек и лай собак.

Техногенный шум: скрип калиток, гул бензопилы и звуки уведомлений в мессенджерах.

Цель имитации: расширение репертуара для привлечения самок и дезориентация конкурентов. Подобное «многоголосье» делает территорию визуально более заселенной и опасной для врагов.

Как стать свидетелем птичьего шоу: советы наблюдателям

Чтобы услышать «человеческую речь» или звук гаджета в исполнении скворца, биологи рекомендуют проявлять терпение. Эти птицы наиболее активны в утренние часы, когда их песни становятся максимально сложными и многослойными. Главное — внимательно прислушиваться: за привычным щебетом может скрываться звук, который меньше всего ожидаешь услышать в лесу или на дачном участке. Скворцы — идеальные объекты для бердвотчинга, доказывающие, что природа Подмосковья полна сюрпризов.