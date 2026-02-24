Европу может разломать в любую минуту: спящий гигант уничтожит Польшу и продвинется дальше

Геоморфологи выявили следы мощных тектонических движений на юге страны: скрытая трещина в земной коре указывает на то, что регион в прошлом переживал сильные землетрясения. Работа опубликована в журнале Geomorphology.

Исследователи обнаружили на юге Польши геологическое образование, которое ставит под сомнение представления о сейсмической стабильности этого региона. В районе города Бжеги ученые зафиксировали почти трехкилометровый обрыв высотой около четырех метров, происхождение которого не связано с эрозией почвы или оползнями.

Журнал Geomorphology опубликовал данные, согласно которым под поверхностным уступом скрывается глубокий тектонический разлом. Геоморфологи составили детальную карту местности и с помощью лазерного сканирования проследили линию нарушения даже там, где ландшафт со временем изменился. Геофизические исследования подтвердили наличие подземного разрыва.

Чтобы найти доказательства древней сейсмической активности, специалисты заложили палеосейсмическую траншею. В ней обнаружились смещенные пласты осадочных пород, что свидетельствует о внезапном движении, а не о медленном сползании грунта. Поскольку органические остатки в траншее отсутствовали, ученые применили математическое моделирование для определения возраста разрыва.

Расчеты показали, что активизация разлома произошла в период от 10 до 50 тысяч лет назад, в эпоху последнего оледенения. Несмотря на то что современные сейсмографы фиксируют в Подхале лишь незначительные колебания, эксперты отмечают ограниченность инструментальных наблюдений. Землетрясения, случающиеся раз в несколько сотен лет, могут оставаться незамеченными для приборов.

Обнаруженная структура не вписывается в классические геологические схемы: длина разлома не соответствует амплитуде вертикального смещения. На формирование уступа могли повлиять ползучие процессы в глинистых слоях. Однако сам факт выхода разлома на поверхность говорит об огромной высвободившейся энергии, которую современная сеть мониторинга могла бы пропустить.

Ученые связывают продолжающиеся подвижки с тектоническим давлением со стороны Альп и Карпат. Скрытые разломы под влиянием этих сил могут периодически активизироваться. Наблюдения показывают, что линия Бжеги продолжает влиять на рельеф, смещая склоны и русла водотоков.