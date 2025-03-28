Евросоюз захотел ограничить импорт украинской сельхозпродукции

Евросоюз с июня хочет ввести ограничения на импорт сельхозпродукции. Об этом France Presse сообщило со ссылкой на неназванного еврокомиссара.

По сведениям информационного агентства, ограничительные меры будут действовать в отношении продукции, которая была произведена на Украине. По какой причине приняли решение ввести подобную меру, информация в публикации не приводится.

Ранее стало известно о том, что в Финляндии положительно отозвались на инициативу Владимира Путина по Украине. В частности, российский лидер предложил изучить возможность введения на украинской территории временного управления.