Евросоюз заметно отстал от графика передачи Украине нужных ей боеприпасов

До марта следующего года Еврокомиссия обещала поставить Киеву порядка миллиона снарядов. Сейчас ВСУ получили только треть от этого количества.

Об этом сообщило издание Bloomberg. Оно ссылается не только на мнение лиц, компетентных в данном вопросе, но и на документы. По графику, который утвердил ЕС в части поставок, он обязан передать Украине 1 миллион единиц боеприпасов. По недавнему признанию Жозепа Борреля, с начала этого года в адрес Киева было направлено 300 тысяч ракет и снарядов.

Это говорит о серьезном отставании от графика. В связи с этим ряд стран уже просили продлить сроки поставок, чтобы успеть передать необходимое количество вооружений. Сам же Боррель заверил, что производство боеприпасов в Европе будет увеличено.

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