Евростат назвал самую несчастную страну Евросоюза

Как отметили аналитики, жители этого восточноевропейского государства оценили общую удовлетворенность своей жизнью лишь на шесть баллов из десяти возможных.

Следом за Болгарией идет ФРГ (6,5 баллов). В ходе опроса немцы жалуются на общие апатию и тревогу.

А самые счастливые граждане Евросоюза, согласно полученным данным, живут в Румынии, Польше, Финляндии и Австрии. Все они оценили уровень своего удовлетворения жизнью на восемь балов.