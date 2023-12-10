Евростат назвал самую несчастную страну Евросоюза
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Издание The Independent опубликовало исследование европейского статистического агентства Евростат, согласно которому самой несчастной страной ЕС признана Болгария.
Как отметили аналитики, жители этого восточноевропейского государства оценили общую удовлетворенность своей жизнью лишь на шесть баллов из десяти возможных.
Следом за Болгарией идет ФРГ (6,5 баллов). В ходе опроса немцы жалуются на общие апатию и тревогу.
А самые счастливые граждане Евросоюза, согласно полученным данным, живут в Румынии, Польше, Финляндии и Австрии. Все они оценили уровень своего удовлетворения жизнью на восемь балов.