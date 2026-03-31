Exeed расширяет присутствие на рынках Ближнего Востока и Европы: что ждет рынок РФ

Автомобильная марка Exeed продолжает расширять международное присутствие, укрепляя позиции сразу в нескольких регионах. В феврале компания провела ряд значимых мероприятий, направленных на освоение новых экспортных направлений, пишет Автопилот .

Одним из ключевых событий стало участие бренда в международном автосалоне в Каир, где была представлена линейка из 5 моделей. Посетителям показали кроссоверы VX, RX, LX, а также электрические версии Exlantix ES и ET. Таким образом компания продемонстрировала комплексный подход к развитию на рынках региона MENA, охватывающего страны Ближнего Востока и Северной Африки.

Еще одним важным шагом стал выход премиальной электрической линейки Exlantix на европейский рынок. Официальная презентация моделей ES и ET состоялась в Варшава, что обозначило начало продвижения бренда в Европе с акцентом на сегмент интеллектуальных электромобилей.

Дополнительным подтверждением роста стала статистика материнской структуры Chery Group. В компании сообщили, что по итогам февраля общий объем экспорта превысил 6 миллионов автомобилей. Этот результат позволил производителю стать первым автоконцерном из Китая, достигшим подобного показателя.