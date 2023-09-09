«Ездил навещать за триста километров»: молодая жена рассказала о муже, погибшем на СВО

Девушка Айзана рано узнала, что такое семейное счастье и рано его потеряла. В свои двадцать лет она стала вдовой, и теперь одна воспитывает маленького сына. Ее муж погиб на спецоперации, защищая интересы страны и борясь с нацизмом.

Муж Айзаны, Ананды Монгуш, служил минометчиком. Ему было 18 лет, когда он стал отцом. Парень очень радовался рождению сына.

«Он еще в школе мечтал о детях. Мы познакомились в социальных сетях, когда нам было по 14 лет. После нескольких месяцев переписки стали встречаться, хотя жили в разных селах. Мы все равно находили способы видеться каждый день», — вспоминает начало отношений с мужем Айзана.

Парень покорил девушку своей заботой и чуткостью. Спустя три года Айзана забеременела. После знакомства с родителями сыграли свадьбу, а потом родился и сын.

«Когда я была беременна, то училась в Абакане, а Ананды — в Кызыле. По выходным он ездил ко мне и навещал, хотя расстояние между городами большое, 300 километров», — отмечает девушка в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Отсрочки от армии у молодого супруга и отца не было, поэтому когда сыну было восемь месяцев, Ананды забрали по призыву. Однако Ананды Монгуш не расстроился, ведь он как раз выбирал между двумя профессиями: военного или врача.

«Каждый день я по его просьбе слала фотографии сына. Приезжать к нам мужу было теперь сложно, ведь он служил за тысячу километров от дома, в Алтайском крае», — отмечает супруга военного.

Когда началась спецоперация, Ананды отправился на фронт. Родные ждали его возвращения, но тщетно. Боец погиб 13-го мая 2022 года.

Каким был Ананды Монгуш в детстве, мы рассказывали в нашем материале.