«Ездил навещать за триста километров»: молодая жена рассказала о муже, погибшем на СВО
Молодой тувинец попал в армию, когда его сыну было восемь месяцев
Фото: [из личного архива семьи Монгуш]
Девушка Айзана рано узнала, что такое семейное счастье и рано его потеряла. В свои двадцать лет она стала вдовой, и теперь одна воспитывает маленького сына. Ее муж погиб на спецоперации, защищая интересы страны и борясь с нацизмом.
Муж Айзаны, Ананды Монгуш, служил минометчиком. Ему было 18 лет, когда он стал отцом. Парень очень радовался рождению сына.
«Он еще в школе мечтал о детях. Мы познакомились в социальных сетях, когда нам было по 14 лет. После нескольких месяцев переписки стали встречаться, хотя жили в разных селах. Мы все равно находили способы видеться каждый день», — вспоминает начало отношений с мужем Айзана.
Парень покорил девушку своей заботой и чуткостью. Спустя три года Айзана забеременела. После знакомства с родителями сыграли свадьбу, а потом родился и сын.
«Когда я была беременна, то училась в Абакане, а Ананды — в Кызыле. По выходным он ездил ко мне и навещал, хотя расстояние между городами большое, 300 километров», — отмечает девушка в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Отсрочки от армии у молодого супруга и отца не было, поэтому когда сыну было восемь месяцев, Ананды забрали по призыву. Однако Ананды Монгуш не расстроился, ведь он как раз выбирал между двумя профессиями: военного или врача.
«Каждый день я по его просьбе слала фотографии сына. Приезжать к нам мужу было теперь сложно, ведь он служил за тысячу километров от дома, в Алтайском крае», — отмечает супруга военного.
Когда началась спецоперация, Ананды отправился на фронт. Родные ждали его возвращения, но тщетно. Боец погиб 13-го мая 2022 года.
Каким был Ананды Монгуш в детстве, мы рассказывали в нашем материале.