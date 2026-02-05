«Ездили в морг, опознали мальчика»: родные собирают деньги на похороны замученного педофилом ребенка

В Санкт-Петербурге родственники собирают средства на похороны девятилетнего Павла Тифитулина, погибшего от рук 38-летнего Петра Жилкина, пишет «Фонтанка». Подозреваемый, ранее имевший судимость, признал свою вину: ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.

Мальчик воспитывался в многодетной семье, которую соседи называют неблагополучной. Для организации траурной церемонии родные были вынуждены обратиться за помощью к горожанам. За первые сутки на банковскую карту бабушки ребенка неравнодушные люди перевели почти 700 тыс. руб.

В социальных сетях распространяется версия, что убийство могло быть связано с возможным шантажом со стороны родителей ребенка, однако эта информация официального подтверждения не получила.

Мама Павла, Ксения, после известия о гибели сына удалила свою страницу в социальной сети. Ранее она публиковала посты, в которых рассказывала, что сын был хорошим мальчиком, увлекался спортом и рисованием.

Жилкин, подозреваемый в совершении преступления, задержан. Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде ареста на два месяца.

Ранее бабушка мальчика рассказала, как ребенок зарабатывал себе на хлеб.