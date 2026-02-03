«100 рублей за чистые фары»: бабушка погибшего от рука педофила мальчика знала о его «бизнесе»

Замученный педофилом девятилетний мальчик из Петербурга вместе с другими детьми из окрестных дворов занимался мытьем машин у сети ресторанов быстрого питания, рассказала «Фонтанке» бабушка ребенка.

Школьник вместе с другими детьми в основном мыл автомобили в Красносельском районе города. За услугу по очистке фар или мойке машины дети брали около 100 руб., которые тратили на личные нужды. Бабушка мальчика не запрещала ему заниматься этим «мини-бизнесом».

30 января ребенок, как обычно, отпросился у родных погулять около 14:00 мск. Он планировал пойти на горку, расположенную недалеко от дома. Обычно он возвращался к 17:00, но в тот день домой не пришел.

Когда стало ясно, что мальчик пропал, его мать и бабушка сами организовали поиски: обходили соседние дворы, близлежащие деревни и магазины и другие всевозможные места.

Тело мальчика обнаружили в водоеме на территории Ломоносовского района Ленинградской области в ночь на 3 февраля. Следствие установило, что 30 января мальчика увез с собой 38-летний уроженец ЛНР. Он посадил ребенка в свой автомобиль на Таллинском шоссе.

Подозреваемого вскоре задержали в Псковской области и доставили в Санкт-Петербург. На допросе он полностью признал свою вину и рассказал, что убил мальчика из-за шантажа: якобы ребенок выпрашивал у него деньги за молчание. Накануне мужчина сделал ребенку непристойное предложение, от которого тот отказался.

Ранее бабушка погибшего мальчика рассказала о его последнем дне жизни.