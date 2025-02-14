Ежедневно в Клину специалисты устраняют по 40 ям на дорогах

Специалисты по ямочным работам ежедневно латают более десятка выбоин на асфальте. Ямы образовались в результате перепада температур. Данное явление в нынешнем сезоне происходит часто. Длительность устранения одной ямы зависит от ее размера. В среднем уходит около 15 минут. Чтобы привести в порядок одну улицу, требуется более пяти часов работы. Дневная норма — 40 ям. Мастера стараются соблюдать график и план.

«Яма выметается, высушивается газом, потом проливается битумной мастикой и закладывается холодный асфальтом, который тоже надо прогревать пропаном. И так в дальнейшем, постепенно каждую яму закрываем», — рассказал мастер ямочного ремонта Денис Жуков.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

На данный момент ряд улиц уже отремонтированы. В частности, ямы залатали на улицах Карла Маркса, Клинская, 60 лет Комсомола, Гагарина, Новоямская, Красная, Красноармейская, Гайдара и других. Работы в данном направлении продолжаются.

«За первый квартал планируется устранить все дефекты на улично-дорожной сети, так как у нас в зимний период постоянно переход через нулевую отметку, и асфальтобетонное покрытие приходит в негодность. К концу первого квартала планируется устранить 1500 ям двумя бригадами и привести улично-дорожную сеть в нормативное состояние к 1 апреля», — рассказал начальник отдела дорожного хозяйства МАУ «Чистый город» Максим Бружинскас.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Клин ]

Специалисты собирают данные о появившихся ямах различными способами. В частности, мониторят социальные сети, принимают прямые обращения жителей муниципалитета и анализируют данные портала «Добродел». Кроме того, специалисты лично объезжают город и выявляют дефекты. Такую работу проводят ежедневно.