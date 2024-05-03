Ежегодное собрание с представителями СНТ прошло в Талдомском округе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]
Данная процедура проводится регулярно перед началом очередного дачного сезона. Здесь решаются вопросы взаимодействия садоводческих некоммерческих товариществ с федеральными, государственными и муниципальными службами.
Собрание прошло под председательством главы Талдомского округа Юрия Крупенина. Участники смогли рассмотреть и обсудить актуальные вопросы предстоящего лета.
Руководитель Всероссийской общественной приёмной Союза садоводов России рассказала о работе Правительственной комиссии, итогах года и актуальных изменениях в законодательстве России.
Диалог получился конструктивным и достаточно продуктивным. Собравшиеся смогли сделать достаточное количество важных выводов и принять некоторые общие решения для дальнейшего взаимодействия.