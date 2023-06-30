Ежегодный фестиваль здорового образа жизни «Банный Спас» стартовал в Подмосковье

Фестиваль здорового образа жизни «Банный Спас» проходит в подмосковной Кашире вблизи деревни Завалье-2, сообщили в областном Минсельхозпроде. Для посетителей подготовили различные бани, горячие чаны с травами под открытым небом, занятия по банному искусству.