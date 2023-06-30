Ежегодный фестиваль здорового образа жизни «Банный Спас» стартовал в Подмосковье

Общество

Фото: [Unsplash]

Фестиваль здорового образа жизни «Банный Спас» проходит в подмосковной Кашире вблизи деревни Завалье-2, сообщили в областном Минсельхозпроде. Для посетителей подготовили различные бани, горячие чаны с травами под открытым небом, занятия по банному искусству.

«На фестиваль ежегодно приезжают семьями, которые заинтересованы в здоровом образе жизни. Гости смогут посещать все мероприятия на протяжении трех дней. Организаторы подготовили большую программу», — рассказал глава ведомства Владислав Мурашов.

В министерстве добавили, что гостей также ждут концерты, большой костер, конное шоу, палаточный лагерь. Отдельная программа подготовлена для детей.

*Возрастное ограничение 3+

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