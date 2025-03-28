Ежегодный форум «Сильные идеи для нового времени» пройдет в июле

Форум пройдет 17–18 июля в Нижнем Новгороде. Его цель — отбор и реализация идей, которые внесут значимый вклад в укрепление суверенитета России и достижение национальных целей до 2030 года. Идеи с максимальным потенциалом для общества и экономики будут представлены авторами президенту РФ. Цель конкурса — поиск и поддержка развития перспективных российских брендов в каждом регионе страны.

Также в этом году впервые пройдет ежегодная премия «Страну меняют люди». Принять в ней участие могут лидеры, реализующие проекты с общественно значимыми результатами для страны: реализующие бизнес-проекты, имеющие высокую направленность на достижение социально значимого эффекта; улучшающие качество услуг и сервисов в социальной сфере; поддерживающие военнослужащих, демобилизованных и членов их семей; поддерживающие технологический суверенитет России; решающие задачу по обеспечению страны профессионалами для социально-экономического развития; формирующие экологически благополучную и климатически устойчивую среду.

Сбор инициатив и проектов в рамках форума, а также заявок на конкурс брендов будет проходить до 15 мая на крауд-платформе по ссылке https://ideas.roscongress.org.