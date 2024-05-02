Ежемесячную денежную выплату получают чернобыльцы в Подмосковье

Социальный фонд России обеспечивает ежемесячными денежными выплатами более 1,6 млн ликвидаторов последствий радиационных аварий и граждан, пострадавших от радиационных аварий и техногенных катастроф. Среди них есть и жители Подмосковья.

Как рассказали в Отделении Социального фонда России по Москве и Московской области, таким людям доступны сразу две ежемесячные выплаты, если на это есть основания. Например, ликвидаторы последствий катастрофы, признанные инвалидами, получают одну ЕДВ как инвалиды ЧАЭС, вторую – как граждане с инвалидностью.

Людям с инвалидностью Соцфонд назначает ЕДВ беззаявительно. В других случаях нужно подать заявление в клиентскую службу Социального фонда по месту жительства или оформить обращение на портале госуслуг.

Решение о назначении фонд выносит в течение 10 рабочих дней с момента регистрации заявки. Еще 5 дней отводится на то, чтобы проинформировать заявителя о принятом решении. ЕДВ назначается со дня обращения, но не ранее возникновения права на нее.

При желании получатели выплаты могут выбрать взамен ее части набор социальных услуг, который включает в себя обеспечение лекарствами по рецепту врача, предоставление путевки в санаторий и бесплатный проезд на пригородных электричках, а также на поездах дальнего следования к месту лечения и обратно.

Для ликвидаторов последствий радиационных аварий и граждан, пострадавших от радиации, государство предусмотрело и другие меры поддержки, в том числе досрочный выход на пенсию и установление пенсии по инвалидности.

«Люди ценой своего здоровья помогали ликвидировать последствия страшной аварии, поэтому мы стараемся поддерживать как их самих, так и их семьи. Фонд предоставляет им выплаты и компенсации за вред здоровью. И все это в простой и удобной форме», – отметил председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Напомним, крупнейшая техногенная авария произошла на Чернобыльской атомной электростанции 26 апреля 1986 года.

Как сообщали ранее в пресс-службе Московской областной Думы, на сегодняшний день в Московской области проживает более 9 тыс. граждан, подвергшихся воздействию радиации на Чернобыльской АЭС и членов семей погибших инвалидов-чернобыльцев. Для них в регионе предусмотрен ряд мер поддержки.