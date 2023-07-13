Еженедельный штаб по вопросам содержания территорий прошел в Подмосковье

Руководитель ГУСТ Подмосковья в ранге министра Светлана Аипова провела еженедельный штаб по вопросам содержания территорий с главами горокругов. На нем затронули темы уборки, отработки замечаний, программу по высадке «живых» изгородей вокруг детских игровых площадок и оформление палисадников.

«Устранять замечания инспекторов в мобильном приложении АИС МДП на платформе СКПДИ необходимо в кратчайшие сроки. Антилидеры: Дубна — 764 незакрытых задачи, Ленинский — 333, Дмитровский — 150, Серпухов — 144, Подольск — 137. Коллегам необходимо оперативно подтянуться по данному вопросу, закрыть все недочеты и своевременно отчитываться в системе», — сказала министр.

По ее словам, по выполнению механизированных работ с подтверждением в системе в зеленой зоне оказались Власиха, Лосино-Петровский, Электрогорск, Кашира и Серебряные Пруды. В «отстающих» округах были отмечены Молодежный, Восход, Протвино, Наро-Фоминский и Лыткарино. В работе по высадке «живых» изгородей и оформлению палисадников есть те муниципалитеты, которые показали положительный пример, отметила Аипова. Однако ряд округов не отчитались о проделанной работе, добавила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.