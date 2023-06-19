Ежиха из Воскресенска, над которой поиздевались дети, идет на поправку

Издевательства детей над животным записали камеры видеонаблюдения, установленные в поселке Красный холм. Как пишут местные жители, зверек был местным любимцем, его подкармливали, поэтому он совершенно не боялся людей.

Отмечается, что дети играли ежом в футбол, однако ее спас слой жира и внушительный вес. В центре уточнили, что у пострадавшего животного обломаны иглы, имеется отек в плечах, помутнение роговицы (возможно, не связанное с инцидентом) и скованность движений, но несмотря на эти травмы животное активно. Шансы на жизнь у зверька высокие.