ФАБ-250 в фундаменте среди жилых домов: на стройке в Петербурге нашли авиабомбу времен войны

В Санкт-Петербурге во время строительства жилищного комплекса рабочие обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Как сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России, прибывшие специалисты установили, что находкой является авиационная бомба ФАБ-250.

Снаряд находился глубоко в фундаменте здания, а рядом с местом обнаружения расположены жилые дома. Несмотря на сложные условия, боеприпас удалось безопасно извлечь и вывезти на специальный полигон, где его уничтожили.