Фабрика-Кухня в Подмосковье увеличила мощности и создала свыше двухсот новых рабочих мест

Пекарня, работающая на территории завода «Мираторг» в Домодедове, переходит на круглосуточный режим работы, что позволило организовать в округе 250 новых рабочих мест. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Увеличение мощностей позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и оперативно доставлять свежую продукцию на полки супермаркетов. Только за первое полугодие 2023 года «Мираторг» дополнил ассортимент пекарни 14 новинками», — рассказал зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

На производстве открыты вакансии пекаря, повара, укладчика, технолога пищевого производства, которые отвечают за качество продукции, и не только. В министерстве уточнили, что по вопросам трудоустройства можно обратиться по телефону: 8 (495) 651-92-52.

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