Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев нашел способ, как заставить мигрантов учить русский язык. Чиновник предлагает сделать его знание обязательным для тех женщин, которые хотят получать государственную поддержку в виде пособий. Так сообщает "Раньше всех. Ну почти." в своих соцсетях.

Валерий Фадеев уже заявлял, что если мигрантки хотят претендовать на социальные пособия, то они обязаны знать русский язык. Таким образом СПЧ человека хочет защитить права граждан России.

Данные пресс-службы Совета по правам человека, свидетельствуют о том, что женщины, приезжающие в Россию вместе со своими супругами не знают и даже не испытывают желания изучать государственный язык страны. Это негативно сказывается в первую очередь на их же детях, которые сложнее проходят адаптацию в учебных заведениях.