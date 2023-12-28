Фадеев перезапускает проект Глюкозы без певицы из-за ее участия в «голой» вечеринке

Продюсер лишает артистку Наталью Ионову (Глюк’oZа) ее фирменного псевдонима, а также продолжает проект без ее участия

Певица оказалась среди гостей скандальной вечеринки Насти Ивлеевой. Об этом узнал Максим Фадеев, который был разочарован поведением подопечной. В личном блоге продюсер высказался о ситуации и сделал важное объявление, сообщает издание «Утро.ру».

«В связи с происходящими событиями я принял решение о возобновлении проекта Глюк’oZa в его первозданном виде. Я считаю, что Наталья Ионова дискредитирует концепцию проекта, прежде всего музыкальным материалом, который она выпускает в последние годы. А также публичными появлениями на подобных мероприятиях», — написал Фадеев.

Проект Глюк’oZa включает в себя два альбома с хитами, которые когда-то возглавляли российские чарты. Речь про «Москву» и «Глюк’oZa Nostra». Как отметил Фадеев, остальное творчество Ионовой лишь попытки пародировать его креатив, что якобы выходит как неудачная подделка. К тому же, проект изначально создавался больше под детей, а судя по последним событиям, Ионова точно выросла из этого образа.

Фадеев заключил, что не хочет ассоциироваться у общественности с Глюкозой.