Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев в интервью РБК высказал свое мнение относительно совершения молитв в общественных местах, в частности в метрополитене.

Фадеев назвал действия по совершению намаза на полу в метро провокационными, отметив, что они, по его мнению, противоречат установкам подлинного ислама. Он также заявил, что такие действия могут быть попыткой использования верующих для достижения политических целей.

Глава СПЧ добавил, что, согласно изученным им руководящим документам ислама, четкого фиксированного времени для молитвы не существует, и ее можно совершить позже положенного срока, что не требует прерывания профессиональной деятельности. По его словам, бороться с подобными инцидентами следует путем просвещения, которым должны заниматься исламские деятели.

