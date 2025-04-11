Фадеев запатентовал бренд «Глюкоза» на фоне скандала с певицей

Музыкальный продюсер Максим Фадеев запатентовал бренд «Глюкоза» в Роспатенте, что позволит ему запустить мерч и творчество под этим именем без участия певицы Натальи Чистяковой-Ионовой. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

Строчка о регистрации одноименного бренда появилась в Роспатенте. Отмечается, что это позволит Максиму Фадееву единолично выпускать видео- и аудиогаджеты, бумажную продукцию, канцелярию и многое другое под своей маркировкой «Глюкоза».

Помимо запуска собственной продукции под знакомым именем, Фадеев сможет брать в аренду площадки для размещения рекламы и участвовать в разных коммерческих сделках.

Бренд был создан еще 20 лет назад, по сути Фадеев и его команда продлили срок действия новой регистрацией.

Как напоминает интернет-издание «Ямал-Медиа», певица Наталья Чистякова-Ионова оконфузилась на концерте в Красноярске, выступив на сцене в заторможенном состоянии. Сама артистка объяснила ситуацию приемом антидепрессантов и снотворного. В этот же день счета певицы попали под арест из-за налоговой задолженности боле 200 тыс. рублей.

Также у ранее известной как Глюкоза певицы был конфликт с Фадеевым. Стороны после странного концерта в Красноярске разорвали контракт и обменялись обвинениями. Продюсер через суд захотел лишить певицу псевдонима, который сделал ее популярным еще в юном возрасте.

Ранее сообщалось, что старшая дочь Глюкозы рассказала о своих галлюцинациях.