Фаевская рассказала об организации голосования для людей с ограниченными возможностями здоровья

Уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская рассказала об организации голосования в первый день выборов для избирателей с ограниченными возможностями здоровья.

«Было уделено особое внимание обеспечению доступности для маломобильных групп населения. Чтобы избирательные участки, где они голосуют, не размещались на втором этаже, и люди с ограниченными возможностями могли свободно реализовать свое избирательное право», - отметила она.

По ее словам, всего было девятнадцать таких участков, нарушений на них не выявили.

Фаевская отметила, что все помещения были оборудованы пандусами. Также работал телефон горячей линии. На него поступило около десяти звонков.