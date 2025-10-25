Фальшивые сертификаты и накрученные отзывы: чем рискуют покупатели на маркетплейсах
Роскачество: онлайн-магазины используют невидимые механизмы обмана
Фото: [istockphoto.com/Tippapatt]
Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества в беседе с «Газетой.Ru» предупредили россиян о распространенных недобросовестных практиках, которые используют продавцы на маркетплейсах для стимулирования импульсивных покупок.
По данным специалистов, одной из самых частых проблем остается расхождение между описанием товара в онлайн-карточке и его реальными характеристиками. Чаще всего искажаются сведения о материале, составе ткани или размере, а визуальные элементы намеренно завышают восприятие стоимости и габаритов изделия. Особенно это заметно в сегменте украшений: вещи, заявленные как ювелирные, нередко оказываются обычной бижутерией.
Серьезную озабоченность вызывает и масштабное распространение подделок под видом оригинальных товаров. Несмотря на использование брендированных описаний и профессиональных фотографий, покупатели зачастую получают дешевые копии, которые не соответствуют заявленному уровню качества. При этом продавцы нередко подкрепляют свои предложения сертификатами и декларациями соответствия, которые при проверке оказываются либо поддельными, либо относящимися к совершенно другим продуктам. Такие документы используются исключительно как маркетинговый инструмент и не гарантируют безопасность или подлинность товара.
В секторе дорогостоящей электроники зафиксированы случаи, когда вместо ожидаемой техники покупатели получают посторонние предметы или муляжи, имитирующие вес устройства. Чтобы минимизировать риски, в Роскачестве рекомендуют снимать на видео процесс распаковки дорогих покупок — такая фиксация может стать ключевым доказательством при выявлении обмана.
Еще одной распространенной уловкой стала накрутка отзывов и рейтингов с помощью ботов и специализированных сервисов, что позволяет недобросовестным продавцам искусственно повышать позиции своих товаров в поисковой выдаче. Эксперты советуют внимательно изучать не только положительные, но и отрицательные комментарии, а также проверять историю магазина на платформе.
Особую роль в стимулировании незапланированных покупок играют и алгоритмы самих маркетплейсов: системы рекомендаций, построенные на анализе пользовательских действий, нередко провоцируют импульсивные траты. Как отмечает руководитель Центра финансовой экспертизы Ольга Вяльшина, надежной защитой от подобных манипуляций служит взвешенный подход к расходам — в частности, использование финансовых приложений и четкое соблюдение индивидуального бюджета.
Ранее сообщалось, что шестидневную неделю можно превратить в полноценные выходные.