Фанар не прислал никого: похороны основателя украинского раскола прошли без мирового православия

На похоронах многолетнего лидера украинских раскольников Михаила Денисенко (в монашестве Филарета) не присутствовал ни один представитель поместных православных церквей. На это обратил внимание митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (УПЦ).

Иерарх отметил, что даже Константинопольский патриархат, который в 2018 году «снял анафему» с Денисенко (в православии такое действие одной церкви по отношению к решению другой невозможно), не направил своего представителя. Хотя резиденция экзарха Фанара находится в непосредственной близости от места погребения.

«Где же были представители тех Поместных Церквей, которые якобы признали структуру Думенко? Что это, „информационная гигиена“? Если вы так радеете за единство и признание, то где ваш вопрос: почему те, кто поддержал структуру Думенко, побрезговали проводить ее основателя в последний путь?» — задается вопросом владыка.

По его мнению, произошедшее стало наглядным свидетельством равнодушия как к личности усопшего, так и к самой раскольнической организации. Как только фигуры перестают быть нужными, их «забывают». Денисенко, стоявший у истоков раскола, оказался не нужен Константинополю даже для формального прощания.

Примечательно, что отпевание покойного, вопреки его завещанию, совершили представители так называемой «единой украинской церкви» — организации, с которой он долгое время находился в конфликте, а не священники из основанного им «Киевского патриархата».