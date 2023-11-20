Фанатка засняла на камеру Пугачеву с растрепанным видом на Кипре
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
Стало известно, что Примадонна появилась на публике без своего привычного парика. Сейчас она обосновалась на Кипре, как пишет портал «Дни.ру», так что фанаты ее творчества, которые тоже там живут, могут сфотографироваться со своим кумиром. Впрочем, так и сделала одна из сотрудниц элитного бутика в Лимассоле.
На снимках можно заметить, что поклонница стоит рядом с Аллой Борисовной. Или же с кем-то, кто на нее очень сильно похож?.. Подобными вопросами задаются и пользователи соцсетей, где и были опубликованы снимки. Комментаторы разделились на два лагеря: одни уверены, что на фото Пугачева, пережившая кучу пластических операций. А другие думают, что это и вовсе не она.
Так или иначе, прическа без привычного парика выглядит несколько потрепанной. Хотя лицо так и светится от счастья.
Напомним, ранее мы уже писали о том, что будет с Пугачевой после обращения в монастырь на Кипре.