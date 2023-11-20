Фанатка засняла на камеру Пугачеву с растрепанным видом на Кипре

Стало известно, что Примадонна появилась на публике без своего привычного парика. Сейчас она обосновалась на Кипре, как пишет портал «Дни.ру» , так что фанаты ее творчества, которые тоже там живут, могут сфотографироваться со своим кумиром. Впрочем, так и сделала одна из сотрудниц элитного бутика в Лимассоле.

На снимках можно заметить, что поклонница стоит рядом с Аллой Борисовной. Или же с кем-то, кто на нее очень сильно похож?.. Подобными вопросами задаются и пользователи соцсетей, где и были опубликованы снимки. Комментаторы разделились на два лагеря: одни уверены, что на фото Пугачева, пережившая кучу пластических операций. А другие думают, что это и вовсе не она.

Так или иначе, прическа без привычного парика выглядит несколько потрепанной. Хотя лицо так и светится от счастья.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что будет с Пугачевой после обращения в монастырь на Кипре.