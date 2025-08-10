Конфликт между поклонницами из-за футболки известного исполнителя хип-хопа Akon был запечатлён на видео и стал вирусным в интернете. Концерт артиста состоялся накануне на стадионе ЦСКА-Арена в Москве.

В процессе своего выступления исполнитель неожиданно снял с себя футболку и бросил её в толпу. Как это выглядело, можно увидеть на видео. Победила самая мощная и теплая.

Музыкант проявил предусмотрительность и не стал снимать штаны. Вместо этого он спустился к зрителям и, выбирая их наугад, брал у них телефоны и снимал себя на камеру. По мнению зрителей и подписчиков, концерт прошел отлично, если не считать небольшой потасовки самых преданных поклонниц.

Стоит отметить, что Akon также успел «наследить» и в Сочи. Там накануне фанатки также устроили на концерте массовую драку, но уже из-за брошенного исполнителем в зрительский партер потного полотенца.