Фанаты Гарри Поттера идут убивать чернокожего: новый актер боится выходить из дома

Паапа Эссьеду, британский актер, выбранный на роль Северуса Снегга в новом сериале по вселенной «Гарри Поттера», столкнулся с волной угроз после анонса своего участия в проекте. Информацию об этом он подтвердил в беседе с зарубежным изданием с Daily Star, передает Газета.ру.

35-летний исполнитель рассказал, что в личных сообщениях его страницы в социальных сетях регулярно появляются послания от людей, которые заявляют о намерении явиться к нему домой и причинить вред. Актер подчеркнул, что никто не должен сталкиваться с подобным, выполняя свою профессиональную работу.

При этом Эссьеду признался, что негативная реакция не сломила его, а напротив, придала дополнительный импульс в работе над образом. Он отметил, что мысль о том, что ребенок, похожий на него, сможет увидеть себя на экране, становится для него мощной мотивацией.

Обращаться в правоохранительные органы по факту угроз артист не намерен, поскольку, по его мнению, это вряд ли принесет облегчение.

Премьера сериала «Гарри Поттер» запланирована на 2027 год. Проект выйдет спустя почти 15 лет после завершения проката последнего из восьми фильмов, снятых по книгам Джоан Роулинг.