Фанаты замерли в ожидании: когда и где покажут финал культовой трилогии Final Fantasy
Раскрыта одна из главных игровых премьер Summer Game Fest 2026
Игровое сообщество ожидает, что одной из главных премьер грядущего Summer Game Fest 2026 станет первая презентация финальной части трилогии Final Fantasy VII Remake. Проект, по словам продюсера Йошинори Китасе и режиссёра Наоки Хамагути, находится на продвинутой стадии разработки, а команда Square Enix не сталкивалась с серьёзными производственными проблемами и идёт строго по плану.
Многие аналитики индустрии полагают, что предстоящее шоу Джеффа Кейли — идеальный момент для старта маркетинговой кампании. В пользу этой версии говорит и предыдущий опыт студии: первый полноценный трейлер Final Fantasy VII Rebirth появился задолго до релиза, и Square Enix, вероятно, придерживается той же стратегии. К тому же у издателя сейчас не так много крупных неанонсированных проектов, готовых к показу, и третья часть ремейка выглядит естественным кандидатом на роль центрального события фестиваля.
Слухи подогревает и известный инсайдер Nate of Hate, который, как утверждается, заявил, что первый трейлер должны показать именно в рамках Summer Game Fest. Официальных анонсов пока не поступало, однако с учётом стадии разработки, предыдущих заявлений разработчиков и растущего количества утечек, вероятность появления Final Fantasy VII Remake Part 3 на летней презентации выглядит исключительно высокой.