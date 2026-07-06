Фарамирчик набрал 20 кг за сутки: в Подмосковье тыква-рекордсмен устроила «день обжорства»

Известный российский огородник-рекордсмен Александр Чусов зафиксировал впечатляющий скачок в развитии своего главного растительного «питомца». Гигантская тыква по кличке Фарамир за минувшие сутки увеличила собственную массу на 20 килограммов, подтвердив точность прогнозов своего создателя и войдя в фазу активнейшего роста, пишет REGIONS .

Александр Чусов, известный в узких кругах гигантоводов своими достижениями в выращивании невероятно крупных овощей, продолжает удивлять подписчиков. Его знаменитая тыква, которую гровер ласково именует Фарамирчиком, продемонстрировала результаты, достойные внимания профессионального сообщества. Всего за одни сутки вес плода взлетел на 20 кг, при этом овощ сохраняет идеальную округлую форму и не расплывается по грядке, что часто случается с менее удачными экземплярами.

Такой стремительный прирост стал закономерным итогом комплекса факторов: установившаяся теплая погода, ежедневный кропотливый уход и, главное, фирменная система подкормок. Еще 18 июня, на 18-й день после опыления, вес Фарамира составлял 40 кг. Тогда Чусов предположил, что к 20-му дню плод перешагнет рубеж в 60 кг, и его расчет оказался безупречным. Прогноз сбылся, а теперь культура вышла на так называемую фазу «жора» — период максимальной вегетации, когда растение использует все ресурсы для набора массы.

Сам огородник связывает нынешний успех с недавним экспериментальным удобрением. В своем микроблоге он отметил, что вчерашний «акваринчик» (так он называет одну из своих авторских питательных смесей) пришелся растению по душе, и пообещал повторить процедуру. В среде профессиональных гроверов подобные коктейли обычно представляют собой мощные концентраты на основе органических вытяжек и стимуляторов корнеобразования, которые позволяют усваивать максимум полезных веществ из почвы. Сочетание строгого контроля влажности, температурного режима и своевременных подкормок позволило Фарамиру раскрыть врожденный генетический потенциал.

Впереди у электрогорского рекордсмена — самая горячая пора сезона. Если текущий темп набора веса сохранится хотя бы на уровне 15–20 кг в сутки в ближайшие недели, у тыквы есть все шансы не только превзойти личные рекорды Александра Чусова, но и побороться за обновление федеральных таблиц достижений России. За ежедневными отчетами из Электрогорска сейчас с пристальным вниманием следят любители гигантских овощей и профи со всей страны.

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