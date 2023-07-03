Фармаколог Эдигер рекомендовал употреблять твердые сорта сыра для снижения тревожности

По словам клинического фармаколога Александра Эдигера, твердые сорта сыров уменьшают стресс, тревожность и способствуют сохранению хорошего настроения, что связано со значительным содержанием в них бета-морфина. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он пояснил, что чем более выдержан сыр, тем в нем содержится больше бета-казоморфинов, которые доставляют человеку удовольствие. Как правило, это твердые швейцарские сыры, сыры с плесенью.

Специалист добавил, что также шоколад, клубника, бананы, мята, орехи содержат вещества, которые вызывают эйфорию.

Эдигер подчеркнул, что вышеперечисленные продукты полезны для людей с высоким уровнем тревожности и испытывающим стресс.