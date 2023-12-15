Фаршированные фазаны и ливанский хумус: раскрыто экзотическое меню бойцов СВО

Участники спецоперации едят не только каши и пайки, но и способны наслаждаться необычными блюдами даже в окопах.

Многое в кормежке военных зависит от места позиций. Несмотря на это, все они получают положенное продовольствие, а именно: сгущенку, масло, крупы, тушенку, колбасу, макароны, картошку и другие овощи. В любом подразделении легко могут приготовить домашний суп, пожарить картофель или отварить каши. Готовят щедро, сразу на всех.

Как сообщает KP.RU, ужин у военных бывает и необычным. Например, можно встретить блюда из фазана. На одном из ужинов в окопе подавали запеченную птицу в фольге, но, как оказалось, в ДНР обитает множество этих крылатых животных.

«Борщ – вне конкуренции, а так, заметил, что бойцам нравятся фасолевые и гороховые супы. Борщ идет в банках, он практически готов. Мы в него лечо добавляем, например – своя изюминка будет у борща», — рассказывает повар Иваныч из зоны СВО.

Больше всего журналистов удивило, что среди военных поваров есть даже иностранцы. Один из них, Махмуд, уехал из Ливана в 2006 году и долгое время жил в Донбассе. Там он работал в ресторанах, а в 2016-м подписал контракт и стал кормить бойцов РФ. Сейчас он радует военных настоящим восточным хумусом.

Другой повар, Михаил, отметил, что мечтает об открытии ресторана с Махмудом. Вместе они способны плотно накормить целый взвод. Он признается, что иногда подает к столу необычный суп «чаудер классический» - густое блюдо, популярное у рыбаков Англии и Франции.

Такие экзотические позиции в меню военных не редкость, но все-таки любимая русская кухня привычнее. Нередко подают гречку или макароны с тушенкой, различные супы, нарезку сервелата и сладкий черный чай. Совсем как дома.