Российский банк разместит контррекламу из-за недостоверной рекламы инвестиционного счета. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уличила банк в недостоверной рекламе инвестиционного счета, и суд встал на сторону ведомства.

В рекламе банк заманивал клиентов щедрым предложением: 20 акций крупных компаний в подарок. Однако, как выяснилось, для получения заветного бонуса нужно было выполнить ряд условий, о которых в рекламе умалчивалось. Необходимо было не только открыть брокерский счет, но и совершить покупку ценных бумаг на сумму не менее 1000 р. через приложение банка.

ФАС сочла такое умолчание в рекламе недостоверным. Арбитражный суд Москвы поддержал позицию ФАС и обязал банк разместить контррекламу. В течение семи дней по двум телеканалам четыре раза в сутки будет транслироваться сообщение о том, что предыдущая реклама банка была признана недостоверной.

Ранее другой российский банк оштрафовали за введение клиентов в заблуждение.