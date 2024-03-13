ФАС подготовила электронный каталог практик по содействию развитию конкуренции в регионах﻿

Сейчас на разработанном службой сайте Законкуренцию.рф уже размещены лучшие региональные меры поддержки за 2021 и 2022 годы



ФАС России запустила электронную площадку, на которой собрала проконкурентные практики субъектов РФ последних лет.



Поиск систематизирован по регионам, направлениям, уровню, видам поддержки и году внедрения. Выбрав меру поддержки можно ознакомиться с ее описанием, целями, задачами и итогами. Кроме того, региональную практику можно оценить.



В настоящее время ФАС России ведет активную работу по наполнению сайта. В результате на площадке будут отображены проконкурентные практики, реализованные с 2020 по 2023 и последующие годы.



Благодаря этому электронному ресурсу доступ к информации о действующих региональных мерах, направленных на развитие конкуренции и поддержку бизнеса, станет проще и удобнее.