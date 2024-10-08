ФАС ПРЕДЛАГАЕТ РАСПРОСТРАНИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН НА ВСЕ ТОВАРЫ
Проект постановления Правительства РФ предоставит региональным органам государственной власти временные полномочия по заключению с хозяйствующими субъектами соглашений о стабилизации цен не только на продукты питания из перечня социально значимых**, но на любые продовольственные и непродовольственные товары, за исключением товаров, на которые введено государственное регулирование цен.
Вносимые изменения не коснутся порядка определения необходимости подписания таких соглашений и позиций товаров, в отношении которых они будут заключаться – регионы по-прежнему будут определять их самостоятельно, а участие для бизнеса в них – добровольное.
По мнению ведомства, реализация постановления Правительства №662 с учетом внесенных изменений будет способствовать стабилизации цен на товары и повышению их доступности для граждан.
*Постановление Правительства Российской Федерации от 26.04.2023 № 662 **Перечень включает в себя 24 позиции продовольственных товаров. Он предусмотрен статьей 8 Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ и утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 530. ***Постановление Правительства Российской Федерации от 04.11.2023 № 1857