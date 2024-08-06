ФАС продолжает мониторинг реализации реформы унитарных предприятий

ФАС России осуществляет методическую поддержку реформы, а также антимонопольный контроль за созданием унитарных предприятий. Кроме того, служба проводит ежемесячный мониторинг хода реализации планов-графиков реорганизации таких предприятий в регионах страны.

Так, за период с ноября 2023 года по июнь 2024 года лидерами по исполнению мероприятий в рамках реформы стали Республики Коми и Мордовия, а также Кировская, Тюменская и Магаданская области. В настоящее время эти регионы реализовали 100 % мероприятий утвержденных планов-графиков.

Лидерами по исключению из ЕГРЮЛ (ликвидации) унитарных предприятий за аналогичный период стали Республика Крым (60), Ростовская область (27), Челябинская область (24), Московская область (23) и Краснодарский край (13).