ФАС раскрыла картель на торгах на поставку социально значимых продовольственных товаров на сумму более 4,7 млрд рублей﻿

Общество

Антимонопольная служба признала ООО «Рамкейт», ООО «Молторг», ООО «Экофуд» (правопреемник ООО «Масленица») нарушившими антимонопольное законодательство*.

Компании заключили антиконкурентное соглашение (https://fas.gov.ru/news/33213) с целью поддержания цен на 543 торгах на поставку продуктов питания, в том числе на поставку социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Организации отказались от конкурентной борьбы при раздельном и совместном участии в конкурсах. Победа достигалась в том числе за счет приложения в составе заявок для подтверждения опыта мнимых договоров, заключенных между компаниями. Государственные контракты заключались без снижения или с минимальным снижением НМЦК.

Кроме того, ФАС России установила, что компании использовали единую инфраструктуру для участия в торгах, а также имеют устойчивые финансово-хозяйственные и экономические взаимоотношения.

Материалы антимонопольного дела будут переданы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Нарушителям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ.

Ведомство продолжит работу по пресечению антиконкурентных соглашений на социально значимых рынках. *п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 135-ФЗ «О защите конкуренции»

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