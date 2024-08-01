ФАС раскрыла картель на торгах на поставку стройматериалов для железных дорог
Служба вынесла решение о нарушении антимонопольного законодательства* в отношении ООО «Центрстрой», ООО «Промышленная компания «Феррум Трейд», ООО «Нерудная компания Лидер», ООО «Комфорт Плюс».
Организации заключили ограничивающее конкуренцию соглашение с целью поддержания цен при участии в торгах на поставку строительных материалов в рамках реализации инфраструктурных проектов для развития железных дорог.
С целью сокрытия своей противоправной деятельности организации постоянно указывали разное месторасположение. При этом фактически они работали по одному адресу – месту нахождения ООО «Комфорт Плюс».
Значительный объем доказательств по делу служба получила в ходе внеплановых выездных проверок, проведенных при взаимодействии с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.
Компаниям грозят оборотные штрафы в соответствии с КоАП РФ**. Кроме того, ФАС России направит материалы в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
*п. 2 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» **ч. 2 ст. 14.32 КоАП РФ