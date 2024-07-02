ФАС: региональные операторы в сфере ТКО не должны создавать дискриминационные условия для потребителей услуг﻿

Служба отмечает участившиеся жалобы на их действия и принимает меры антимонопольного реагирования Одним из примеров оперативного устранения признаков нарушения стало исполнение предупреждения ФАС России региональным оператором в сфере обращения с ТКО Московской области – ООО «Рузский РО». Компания занимает доминирующее положение на этом товарном рынке.

В результате анализа поступившей информации служба выявила, что в действиях этой организации существует признаки нарушения Закона о защите конкуренции.*



ООО «Рузский РО» ущемляло права неопределенного круга потребителей путем предложения по заключению договора с заведомо невыгодными условиями. Также компания отказывалась согласовывать изменения в типовой договор.



ФАС России выдала предупреждение организации об устранении выявленных признаков нарушения антимонопольного законодательства. В настоящее время оно исполнено.



Ведомство направило сформированную правоприменительную практику в территориальные органы для принятия мер в случае выявления нарушений на товарном рынке твердых коммунальных отходов.